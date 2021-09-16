LIGA CHAMPIONS
Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, 2-2, M Salah Balas Gol Menit 49
Memasuki babak kedua, Liverpool kembali menggebrak. Lewat serang cepat, M Salah berhasil membayar kegagalannya mengeksekusi pinalti.
Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
SURYA.co.id, - Laga Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions, Kamis (15/9/2021).
Liverpool unggul lebuih lewat gol cepat Alexander Arnold di menit ke 8. Mestinya Liverpool bisa menambah keunggulan di menit 13 melalui titik pinalti. Tapi tendangan M Salah bisa diblok kiper.
Milan kemudian membalas di menit akhir babak pertama. Tidak tanggung-tanggung, dua gol dicetak hanya dalam waktu dua menit.
Masing-masing gol Ante Rebic menit 42 memanfaatkan umoan Rafael Leao. Dua menit berselang AC Milan menggandakan gol lewat Brahim Diaz menit 44.
Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor tetap 1 - 2 untuk AC Milan.
Memasuki babak kedua, Liverpool kembali menggebrak. Lewat serang cepat, M Salah berhasil membayar kegagalannya mengeksekusi pinalti.
M Salah mencetak gol balasan liverpol di menit 49. Skor menjadi 2-2
SUSUNAN Pemain
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Jota.
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