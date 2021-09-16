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Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, 2-2, M Salah Balas Gol Menit 49

Memasuki babak kedua, Liverpool kembali menggebrak. Lewat serang cepat, M Salah berhasil membayar kegagalannya mengeksekusi pinalti.

Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
zoom-inlihat foto Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, 2-2, M Salah Balas Gol Menit 49
Twitter.com @LFC
M Salah, mencetak gol ke gawang AC Milan setelah gagal mengeksekusi pinalti 

SURYA.co.id, - Laga Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions, Kamis (15/9/2021).

Liverpool unggul lebuih lewat gol cepat Alexander Arnold di menit ke 8. Mestinya Liverpool bisa menambah keunggulan di menit 13 melalui titik pinalti. Tapi tendangan M Salah bisa diblok kiper.

Milan kemudian membalas di menit akhir babak pertama. Tidak tanggung-tanggung, dua gol dicetak hanya dalam waktu dua menit.
Masing-masing gol Ante Rebic menit 42 memanfaatkan umoan Rafael Leao. Dua menit berselang AC Milan menggandakan gol lewat Brahim Diaz menit 44.

Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor tetap 1 - 2 untuk AC Milan.

Memasuki babak kedua, Liverpool kembali menggebrak. Lewat serang cepat, M Salah berhasil membayar kegagalannya mengeksekusi pinalti.

M Salah mencetak gol balasan liverpol di menit 49. Skor menjadi 2-2

SUSUNAN Pemain

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Jota.

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Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan
M salah
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