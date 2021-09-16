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Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, 1-2, Milan Cetak 2 Gol dalam 2 Menit, LIVE SCTV

SURYA.co.id, - Laga Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions, Kamis (15/9/2021). LIVE SCTV

Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
zoom-inlihat foto Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, 1-2, Milan Cetak 2 Gol dalam 2 Menit, LIVE SCTV
Twitter.com @LFC
Daftar Skuat Liverpool di Liga Champions Musim ini. Babak pertama Liverpool 1-2 AC Milan. 

SURYA.co.id, - Laga Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions, Kamis (15/9/2021). Laga disiarkan Live SCTV. Sementara masih turun minum dengan kedudukan 1 - 2.

Liverpool unggul lebuih lewat gol cepat Alexander Arnold di menit ke 8. Mestinya Liverpool bisa menambah keunggulan di menit 13 melalui titik pinalti. Tapi tendangan M Salah bisa diblok kiper.

Milan kemudian membalas di menit akhir babak pertama. Tidak tanggung-tanggung, dua gol dicetak hanya dalam waktu dua menit.
Masing-masing gol Ante Rebic menit 42 memanfaatkan umoan Rafael Leao. Dua menit berselang AC Milan menggandakan gol lewat Brahim Diaz menit 44.

Hingga pertandingan babak pertama berakhir, skor tetap 1 - 2 untuk AC Milan.

SUSUNAN Pemain

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Jota.

Pelatih: Jurgen Klopp

AC Milan. Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Florenzi, Diaz, Leao, Girou

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Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan
Liverpool vs AC Milan
M salah
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