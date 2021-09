ITS Luncurkan 5G Experience Center Pertama di Indonesia

SURYA.co.id | SURABAYA - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Nokia dan Indosat Ooredoo meluncurkan ITS 5G Experience Center di Gedung Pusat Robotika ITS, Kamis (16/9/2021).

Selain yang pertama di Indonesia, ITS juga merupakan kampus pertama yang mempunyai 5G Experience Center.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno hadir secara langsung untuk menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan teknologi 5G ini.

Sandiaga berharap inovasi ini dapat membuka peluang lapangan kerja baru.

"Penciptaan teknologi harus diimbangi dengan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia," ujar Sandiaga Uno.

Selain itu, Pendirian ITS 5G Experience Center ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Menristekdikti) RI Nadiem Anwar Makarim yang turut memberikan sambutan virtual melalui video.

"Dengan hadirnya teknologi ini, perkembangan pendidikan di Indonesia dapat semakin maju dan mendukung proses merdeka belajar," tutur Nadiem.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut hadir mengapresiasi secara langsung perkembangan teknologi ini dan percaya inovasi ini mampu menyejahterahkan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng dalam sambutannya, berharap dengan munculnya inovasi-inovasi baru yang bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemanusiaan.

"Pembukaan 5G Experience Center baru ini merupakan capaian luar biasa bagi ITS dan Kota Surabaya. Harapannya, ITS dapat menjadi center of humanity sesuai dengan tagline ITS tahun ini Advancing Humanity,” ujarnya.