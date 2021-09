Hugo Samir, Gabung Timnas U-18, begini Reaksi sang Ayah Jacksen F Tiago  

SURYA.co.id | SURABAYA - Sebanyak 36 pemain Tim Nasional Indonesia U-18 menjalani pemusatan latihan (TC) tahap ketiga di Stadion Madya, Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

TC tahap ketiga ini dipimpin pelatih Shin Tae Yong dan berlangsung hingga 18 September 2021.

TC juga merupakan program PSSI untuk mempersiapkan tim menjelang Piala Dunia U-20 pada 2023.

Menariknya dari 36 pemain, satu diantaranya terdaat Hugo Samir, putra pertama Jacksen F Tiago, pelatih Persipura sekaligus mantan pemain Persebaya.

Kepada Surya.co.id, Jacksen mengaku bangga atas pencapaian diraih anaknya tersebut.

Rupanya, Hugo Samir mengikuti jejak sang ayah dengan mulai merintis karir sepak bolaa meski sejak usia muda.

"Saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ini adalah pengalaman pertamanya membela Indonesia," ujarnya ketika dihubungi via Whatsapp, Kamis (16/9/2021).

Jacksen menambahkan, Hugo lahir di Kota Surabaya. Tepatnya pada 28 Januari 2005.

Dia bermain sebagai seorang gelandang dan saat ini usianya telah 16 tahun.

"Saya hanya memberikan doa yang terbaik kepadanya," ucapnya.

"Yang jelas saya berpesan, Don’t try to be the best, try to be the first, jangan mencoba menjadi yang terbaik, tapi cobalah untuk menjadi yang pertama," sambung pria asal Brasil ini.

Jacksen mendukung Hugo Samir untuk berkarir bersama klub lain. Keputusan ini diambil demi membuat mental anaknya lebih tangguh tanpa bantuan orang tua.

TC tahap pertama PSSI telah berlangsung 29 Agustus hingga 3 September 2021, kemudian berlanjut ke tahap kedua dari mulai 6 sampai 10 September 2021.