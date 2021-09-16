LIGA CHAMPIONS
Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, Menit 8, Arnold Bawa Liverpool 1 - 0, Salah Gagal Pinalti
Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions bakal dimulai pada jam 02.00 WIB, Kamis (15/9/2021).
Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
SURYA.co.id, - Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions bakal dimulai pada jam 02.00 WIB, Kamis (15/9/2021).
Liverpool unggul lewat gol cepat Alexander Arnold di menit ke 8. Mestinya Liverpool bisa menambah keunggulan di menit 13 melalui titik pinalti. Tapi tendangan M Salah bisa diblok kiper.
Liverpool bermain menekan sejak pertandingan dimulai, Arnold yang mendapat umpan menyisir dari sisi kanan lapangan hingga masuk kotak pinalti dan melepas tendangan.
Tendangan keras sebenarnuya bisa dibolok bek Milan, namun bola tetap malah meluncur belok masuk gawang.
SUSUNAN Pemain
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Jota.
Pelatih: Jurgen Klopp
AC Milan. Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Florenzi, Diaz, Leao, Girou
|Susunan Pemain dan Link Live Streaming Inter vs Real Madrid: Benzema & Modric Starter
|Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan di Liga Champions, LIVE SCTV 02.00 WIB
|Link Live Streaming Brugge vs PSG, Pukul 02.00, Prediksi Line Up, Messi Turun dari Awal
|Prediksi Skor Liverpool vs AC Milan: Tanpa Ibra, Taji Olivier Giroud Diandalkan LIVE SCTV 02.00 WIB
|Prediksi Line-up Inter vs Real Madrid: Simone Inzaghi Lupakan Catatan Buruk La Beneamata