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Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, Menit 8, Arnold Bawa Liverpool 1 - 0, Salah Gagal Pinalti

Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions bakal dimulai pada jam 02.00 WIB, Kamis (15/9/2021).

Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
zoom-inlihat foto Hasil Skor Liverpool vs AC Milan, Menit 8, Arnold Bawa Liverpool 1 - 0, Salah Gagal Pinalti
Twitter.com @LFC
M Salah,gagal mencetak gol pinalti ke gawang AC Milan. 

SURYA.co.id, - Live Hasil Skor Liverpool vs AC Milan di penyisihan grup B Liga Champions bakal dimulai pada jam 02.00 WIB, Kamis (15/9/2021).

Liverpool unggul lewat gol cepat Alexander Arnold di menit ke 8. Mestinya Liverpool bisa menambah keunggulan di menit 13 melalui titik pinalti. Tapi tendangan M Salah bisa diblok kiper.

Liverpool bermain menekan sejak pertandingan dimulai, Arnold yang mendapat umpan menyisir dari sisi kanan lapangan hingga masuk kotak pinalti dan melepas tendangan.

Tendangan keras sebenarnuya bisa dibolok bek Milan, namun bola tetap malah meluncur belok masuk gawang.

SUSUNAN Pemain

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson, Salah, Mane, Jota.

Pelatih: Jurgen Klopp

AC Milan. Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Florenzi, Diaz, Leao, Girou

Tags
Hasil Skor Liverpool vs AC Milan
Liga Champions Asia 2021
M salah
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