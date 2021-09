Link Live Streaming dan Jadwal Liga Champion Malam Ini, 7 Laga, Chelsea vs Zenit, Malmo vs Juventus

SURYA.co.id I LONDON - Berikut link live streaming pertandingan Liga Champions, Matchday pertama. Ada tujuh pertandingan yang digelar malam ini, Selasa (14/9/2021) hingga Rabu (15/9/2021) dini hari ini.

Semua pertandingan disiarkan Live Vidio.com. Sebagian lagi bisa disaksikan di SCTV. Link Live Streaming semua pertandingan ada di akhir artikel.

Pada Selasa (14/9/2021) Pukul 23.45 WIB, Young Boys vs Manchester United (live SCTV) dan Sevilla vs Salzburg

Lalu pada Rabu (15/9/2021) Pukul 02.00 WIB, ada bentrok Barcelona vs Bayern Munchen (LIVE SCTV), Villarreal vs Atalanta, Lille vs Wolfsburg, Malmo vs Juventus, Chelsea vs Zenit

Bigmatch

Barcelona vs Bayern Munchen

Laga digelar di Camp Nou Stadium, pada Rabu (15/9/2021) pukul 02.00 WIB. Juga Live SCTV dan Vidio.com

Barcelona punya pengalaman pahit saat melawan Bayern Munchen dalam ajang Liga Champions.

Pada perempat final Liga Champions musim 2019/2020, Barcelona kalah telak dengan skor 2-8 dari Bayern Munchen di Estadio De La Cruz, Lisbon Portugal.

Kini keduanya akan kembali bertemu, tetapi bukan di fase gugur melainkan di babak penyisihan grup.

Bayern Munchen tidak banyak mengalami perubahan sejak mengalahkan Barcelona saat itu.