Harus Istirahat Karena Tertular Covid-19, Wawali Madiun Bisa Menonton Drama Korea

SURYA.CO.ID, MADIUN - Saat jumlah kasus Covid-19 melandai dan status PPKM ikut turun, bukan berarti tidak bisa tertular. Buktinya, Wakil Wali Kota (Wawali) Madiun, Inda Raya Ayu Miko Saputri telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Kabar terinfeksinya Inda Raya itu diunggah di akun Instagram pribadinya @indaraya, Selasa (14/9/2021). Dalam unggahannya, Inda menceritakan awal terdeteksi Covid-19 saat akan menjalani pemeriksaan rahang ke dokter di Surabaya.

Sebelum periksa, ia diwajibkan melalui swab test antigen oleh Puskemas Ngegong yang datang ke rumahnya. Hasil dari tes tersebut, Inda dinyatakan positif Covid-19.

Agar lebih akurat, Inda menjalani tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR), hasilnya pun sama, Inda dinyatakan positif Covid-19. Dalam unggahan tersebut Inda juga menceritakan anaknya memang sempat demam namun sudah sembuh.

Menurut Inda, terpaparnya dirinya sebagai pertanda harus istirahat. Ia juga akan meningkatkan imunitas dengan memperbanyak berjemur, olahraga, mengonsumsi vitamin, serta nonton drama korea.

Saat dikonfirmasi, Inda mengaku tidak mengalami gejala yang berarti. "Alhamdulillah cuma meler ingus biasa," kata Inda.

Untuk itu ia tidak perlu dirujuk ke rumah sakit dan memilih untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. "Di rumah kok," tambahnya.

Berikut unggahan akun Instagram @indaraya

Added caption just now (1.49 PM)

Hasil PCR saya POSITIF

"Jangan Takut Punya Musuh, Lawannya Musuh disebut JAGOAN"

Musuh saya for now and (probably) for the next 14 days is COVID 19.

Berawal dari mau check up rahang mesle saya ke Dokter di Surabaya, wajib antigen. Dan petugas puskesmas @puskesmas_ngegong datang untuk melakukan antigen. Taraaaaa.....hasilnya strip 2 alias positif. Lalu dilakukan PCR yang hasilnya nanti sore baru keluar. Didoakan oleh mbak2 petugas, semoga hasil PCR nya negatif. Mbak2 berdua ini luar biasa, nggak panik, malah ngajakin guyon2 dan terus memberi affirmasi positif.

Adhek Kakak emang beberapa hari ini semlenget, ganti2an. Ketika mereka sudah sembuh, gantilah saya...gpp, sakit apapun, biasanya seorang Ibu akan selalu bilang "sini sini biar sakitnya buat mama semua, jangan anak2nya".

Emang pertanda harus istirahat sejenak...harus banyakin berjemur, banyakin olahraga, minum vitamin, banyakin makan, banyakin ndrakor dan banyakin apapun yang meningkatkan imunitas.

Hey Kamu....iya kamu.....kamu salah satu peningkat imunku....

Terpapar COVID? No need to be ashamed