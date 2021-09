BTS dan Coldplay Lakukan Kolaborasi Lewat My Universe, Chris Martin Rekaman Langsung di Korea

SURYA.CO.ID - Tampaknya, penggemar BTS dapat sedikit bernapas lega. Lantaran prediksi mereka perihal kolaborasi BTS dan Coldplay telah dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.

Kabar kolaborasi BTS dan Coldplay secara langsung dibenarkan oleh Big Hit Music melalui media sosial Twitter, Senin (13/9/2021).

Ini menjadi kolaborasi paling ditunggu, tak hanya oleh penggemar BTS, namun juga penikmat musik di seluruh dunia.

BTS tidak hanya berkolaborasi dalam hal menyanyi, namun juga dalam proses pembuatan.

Hal itu diketahui dari kredit lagu di Apple Music, yang menuliskan bahwa RM, Suga, dan J-Hope juga menjadi komposer dalam lagu My Universe.

Single My Universe merupakan track nomor 10 yang ada dalam album Music of The Spheres, yang akan dirilis Coldplay pada 15 Oktober 2021.

Namun, single My Universe akan dirilis terlebih dulu pada 24 September 2021 mendatang.

Dilansir dari Tribunnews dalam artikel "Bighit Konfirmasi Kolaborasi BTS x Coldplay, Single My Universe Rilis 24 September Mendatang", Coldplay mengunggah kabar tersebut melalui akun Alien Radio FM.

Akun tersebut dibuat Coldplay untuk mengunggah berita terkait album mereka.

Alien Radio FM pertama kali mengunggah dimbol samar menggunakan 'bahasa alien'.