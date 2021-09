Terima 470 Tabung Oksigen dan 100 Regulator dari Otsuka Grup, Khofifah Apresiasi Kontribusi Industri

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Meski kasus covid-19 terus melandai, namun bantuan oksigen dan regulator dari berbagai pihak masih terus mengalir.

Pasalnya seluruh sektor di Jatim kini turut andil melakukan antisipasi dan kewaspadaan dalam penanganan pandemi, agar ketika ada lonjakan kasus lagi, tidak ada masyarakat yang kekurangan oksigen seperti saat awal bulan Juli 2021.

Bantuan tabung oksigen dan regulator hari ini Senin (13/9/2021), diterima oleh Pemprov Jatim dari Otsuka Grup yang pabriknya berlokasi di wilayah jawa Timur.

Tak tanggung-tanggung, bantuan yang diterima berupa 470 tabung oksigen dan 100 unit regulator. Bantuan ini diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di halaman Gedung Negara Grahadi.

Saat menerima bantuan tersebut, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya atas peran aktif sektor swasta khususnya industri dalam menanggulangi pandemi covid-19 ini.

Meski begitu ia juga menyebutkan bahwa kondisi di Jawa Timur mulai stabil, namun Pemerintah tetap menyiapkan tabung oksigen sebagai salah satu antisipasi apabila terjadi lonjakan pasien. Tabung oksigen ini disalurkan ke beberapa rumah sakit di provinsi Jawa Timur.

“Memang kasus mulai melandai, dan hal itu tentu saja patut kita syukuri. Namun, yang harus kita lakukan adalah antisipasi sebagai bentuk kewaspadaan, tentu kita ingat pada Juli lalu terjadi kekurangan oksigen, maka bantuan bantuan ini akan menjadi penguat kewaspadaan kita bersama,” tegas Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jatim ini mengimbau, meski lonjakan pasien covid-19 mulai mereda, jika masyarakat abai dan tidak mematuhi protokol kesehatan bisa mengakibatkan bertambahnya jumlah pasien dan penuhnya ketersediaan kamar rumah sakit.

Selain itu, di samping menjalankan protokol kesehatan, ia juga memberikan imbauan pada masyarakat terkait pemenuhan gisi yang cukup. Bahwa asupan makanan dan minuman yang bernutrisi baik juga perlu diperhatikan agar imun tubuh tetap terjaga.

“Terima kasih kembali kami sampaikan kepada Otsuka Grup. Semoga apa yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

Di sisi lain, Roy Sparringa dari Otsuka Grup menyampaikan bahwa penyerahan bantuan pagi ini adalah bentuk dukungan kepada Pemerintah khususnya di Jawa Timur dimana pabrik Otsuka beroperasi.

Selain itu donasi ini juga sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tanpa lelah berusaha menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakatnya.

Otsuka berharap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan terus menjalankan protokol kesehatan dan menjaga imun secara konsisten.

“Perusahaan kami terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dengan produk-produk makanan dan minuman untuk kesehatan. Hal ini selaras dengan filosofi kami yaitu Otsuka people Creating New Products for Better Health Worldwide,” tutup Roy Sparringa.