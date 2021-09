Sampoerna Academy Surabaya Luncurkan Buku Karangan Siswa dalam Literacy Festival

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ir. Tiat S. Suwardi, M. Si (atas) bersama Maharsi Palupining Rini, S. S, National Principal of Sampoerna Academy Surabaya saat festival literasi.

SURYA.co.id | SURABAYA - Sampoerna Academy Surabaya mengadakan Literacy Festival “Reading Open Doors” dalam perayaan Hari Literasi Internasional yang jatuh pada September ini.

Festival diisi beragam kegiatan literasi yang seru dan terbuka untuk umum, seperti webinar bertajuk Reading Open Doors: “Membaca akan Memberikan Peluang Positif dalam Kehidupan” pada Sabtu (11/9/2021), serta donasi buku ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

"Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini Literacy Festival juga menghadirkan inisiatif baru peluncuran buku elektronik untuk anak, sebuah karya kolaborasi siswa dan guru Sampoerna Academy berjudul "Elidi and The Ancestor's Garden”," jelas

Maharsi Palupining Rini, S. S, National Principal of Sampoerna Academy Surabaya, Kamis (9/9/2021).

Berbagai program literasi ini bertujuan menumbuhkan budaya dan minat literasi lebih tinggi di Indonesia, khususnya provinsi Jawa Timur.

Maharsi menjelaskan, kegiatan ini juga untuk menjawab tantangan tingkat literasi yang terjadi di Jatim.

"Kami juga menghadirkan sebuah inisiatif baru meluncurkan buku elektronik yang didedikasikan bagi seluruh anak Indonesia serta menggelar webinar literasi untuk publik," jelas Maharsi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Ir. Tiat S. Suwardi, M. Si. juga mengungkapkan antusiasme dan harapannya terhadap program ini.

“Dalam menumbuhkembangkan program literasi, perlu ada tiga unsur berkolaborasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta," kata Tiat.

Mewakili pihak swasta, Sampoerna Academy Surabaya sangat besar dukungannya terhadap literasi di Jawa Timur, melalui program bersama sejak tahun 2019, hingga pada tahun 2020.

"Sebelum pandemi, kami telah melakukan banyak program, seperti Mobil Daring, menjadi pembicara di webinar Sampoerna Academy Surabaya, sesi storytelling untuk para siswa, hingga Perpustakaan Terpadu," beber Tiat.