Pria Kediri Bawa Ribuan Pil Dobel L, Hendak Melarikan Diri saat Ditangkap Polisi

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Sebanyak 3.332 pil dobel L berhasil diamankan dari seorang pengedar berinisial YP, warga Desa Gadungan Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

Kapolsek Wates AKP Suharyanta melalui Kasi Humas Polsek Wates Aipda Agung mengatakan, awalnya pihaknya mendapat laporan masyarakat akan terjadi transaksi narkoba.

"Petugas dari Unit Reskim kemudian melakukan proses penyelidikan. Lalu kita amankan satu tersangka di Desa Gadungan Kecamatan Wates," ujarnya Jumat (10/9/2021).

Masih kata Aipda Agung saat proses penangkapan, tersangka mencoba melarikan diri. Akan tetapi pihaknya dengan sigap menangkap pelaku.

"Kami temukan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, yakni 3 botol berisi 3.332 pil dobel L," ungkapnya.

Dijelaskan Aipda Agung selain pil dobel L, pihaknya juga amankan sejumlah uang dan HP yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi narkoba.

"Kami juga amankan uang sejumlah Rp 201 ribu, HP, dompet, tas kecil selempang warna biru," jelasnya.

Kasi Humas Polsek Wates juga memaparkan, pelaku mengakui jika ribuan pil dobel L itu adalah miliknya.

"Saat ini kedua tersangka sedang menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Wates," ucapnya.

Akibat perbuatannya pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

"Pelaku kita jerat dengan Pasal 114 ayat (1) sub pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Sub pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan," pungkasnya.

