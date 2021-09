Hasil BRI Liga 1 Persela Vs Persipura 1 - 0, Ivan Carlos Bawa Persela ke Posisi Tujuh, Geser Arema

SURYA.co.id I JAKARTA - Persela Lamongan sukses menundukkan tim tangguh Persipura Jayapura, dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Liga 1, Jumat (10/9/2021).

Gol semata wayang penentu kemenangan Persela dicetak pemain asingnya, Ivan Carlos, di menit ke-12.

Tambahan tiga poin membuat Persela melesat ke urutan tujuh. Klub asal Jawa Timur tersebut berhasil menggeser Arema FC dan Persija Jakarta.

Singo Edan kini menduduki tangga kedelapan. Adapun Macan Kemayoran duduk di urutan 10.

Nasib kurang apik yang menaungi Persipura membuat mereka terjun bebas. Anak asuh Jacksen F Tiago berada di juru kunci klasemen BRI Liga 1 2021 dengan nir poin.

Mutiara Hitam belum meraih angka sama sekali setelah di dua laga awal BRI liga 1 2021 berakhir dengan kekalahan.

Aksi Ivan Carlos

Kecepatan dan body balance milik Ivan Carlos membuatnya tangguh ketika berhadapan one on one dengan duet bek tengah Persipura tersebut.

Persela Lamongan mulai menguasai lapangan tengah permainan memasuki menit ke-35.

Laskar Joko Tingkir mencoba untuk menguasai bola selama mungkin untuk meredam permainan menyerang tim Mtiara Hitam.