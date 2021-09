BIODATA B.I Eks iKON yang Resmi Dijatuhi Hukuman Akibat Narkoba, Berkarier Sejak Usia 13 Tahun 

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata B.I eks iKON yang resmi dijatuhi hukuman percobaan selama empat tahun lantaran kasus narkoba.

Pemilik nama asli Kim Hanbin itu telah mendapat putusan oleh Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Park Sa Rang, Jumat (10/9/2021).

Empat tahun hukuman masa percobaan itu akan dibagi menjadi, tiga tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika.

Sementara satu tahun hukuman percobaan sisanya akan dijalani dengan menyelesaikan 80 jam pelayanan masyarakat, 40 jam perawatan medis, dan membayar denda sebesar 1,50 juta KRW atau setara dengan Rp 18 juta.

Sebelumnya, B.I eks iKON dituntut hukuman penjara selama tiga tahun pada 27 Agustus 2021 lalu.

B.I eks iKON sempat menulis surat permintaan maaf untuk penggemar pada 25 Agustus 2021 tepat sebelum menjalani persidangan.

Dalam surat itu, pria bernama asli Kim Hanbin itu telah mengakui tuduhan atas penyalahgunaan narkotika, termasuk pembelian melalui agensinya, IOK Company.

"Saya memang tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubahnya, tapi saya berpikir untuk membantu meningkatkan dunia dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih baik ke depannya," terang B.I.

Sebelum dijatuhi hukuman, B.I telah menyelesaikan sembila sesi investigasi dengan pihak kepolisian dan tes narkoba selama proses hukum berlangsung.

Berikut ini biodata B.I eks iKON

Kim Hanbin atau B.I adalah seorang rapper, penyanyi-penulis lagu, dan produser rekaman yang lahir pada 22 Oktober 1996.

B.I juga mantan anggota iKON yang debut di bawah manajemen YG Entertainment.

Dia muncul dalam WIN: Who Is Next pada tahun 2013 begitu pula dalam Mix & Match dan Show Me The Money pada tahun 2014 yang disiarkan Mnet.

Pada tahun 2015, dia debut sebagai pemimpin grup iKON. Namun pada 12 Juni 2019, YG Entertainment mengumumkan kepergian B.I dari iKON setelah terlibat kontroversi pembelian narkoba.