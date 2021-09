Jawaban Gubernur Khofifah Soal Harga Telur Ayam yang Anjlok

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemprov Jatim juga belum menemukan jawaban atau solusi atas jatuhnya harga telur ayam beberapa waktu terakhir ini. Bahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menolak berkomentar terkait anjloknya harga komoditas utama itu.

Saat ditanyai wartawan di Gedung Negara Grahadi usai melakukan acara penyerahan mobil ambulans, Jumat (10/9/2021), Gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu menolak memberi penjelasan.

Ia meminta media untuk meminta konfirmasi pada Dinas Peternakan saja. “Iki mari rek, neng peternakan mari rek,” sergah Gubernur Khofifah ke pada wartawan.

Sebagaimana diketahui, harga telur ayam di Jatim sudah menyentuh harga hingga Rp 15.000 per KG, dari harga normalnya yang semula Rp 20.000 per KG.

Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok (Siskaperbapo) Jatim per 10 September 2021, harga untuk komoditas telur ayam ras harga rata-ratanya Jatim adalah Rp 19.143 per KG.

Sementara itu, salah satu peternak ayam di Jombang, Faisal mengatakan, penurunan harga telur ayam mulai terjadi sejak diterapkannya PPKM darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM berlevel.

Menurutnya, karena adanya PPKM tersebut permintaan pada telur menjadi menurun. “Ya penurunan permintaan telur itu terasa sejak adanya PPKM itu,” kata Faisal.

Faisal menambahkan, saat ini harga telur di angka Rp 15.000 per KG. Padahal harga normal di angka Rp2 0.000 per KG.

Yang membuat kondisi makin menyedihkan saat harga jual anjlok, harga pakan ayam malah naik tajam. Harga jagung mengalami kenaikan dari Rp 4.000 per KG menjadi Rp 6.000 per KG.

“Harga pakan jagung itu Rp 4.000 per KG, maka harga telur Rp 20.000 per KG. Sehingga seharusnya saat ini harga telur di angka Rp 22.000 per KG karena harga jagung Rp 6.000 per KG," terang Faisal.

Saat ini harga rata-rata tertinggi masih terjadi di Kota Blitar dan Kabupaten Gresik yaitu Rp 21.000 per KG. Sedangkan harga rata-rata terendah ada di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek yaitu Rp 18.000 per KG. ***