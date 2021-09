New MG ZS, Debutan Baru MG Motor Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19  

Tampilan New MG ZS yang baru dilaunching, Kamis (9/9/2021).

SURYA.co.id | SURABAYA - Di tengah pandemi Covid-19 pabrikan mobil MG Motor Indonesia kembali melaunching model SUV terbarunya, New MG ZS secara virtual, Kamis (9/9/2021).

Sejumlah pembaruan dari sisi eksterior dan interior yang semakin mempertegas kesan stylish, pembaruan dari sisi transmisi untuk kenyamanan dan sisi keselamatan.

“MG Motor Indonesia melihat konsumen dunia masih begitu tinggi terhadap segmen SUV."

"Kami optimis dengan menghadirkan New MG ZS ke tengah konsumen otomotif Indonesia akan mampu mengubah ekspektasi mereka terhadap SUV yang ideal dan atraktif,” ungkap Donald Rachmat, General Director MG Motor Indonesia di acara peluncuran.

Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG Motor Indonesia menambahkan, berawal dari merek mobil yang mengutamakan sensasi berkendara yang cepat, menyenangkan, serta aman, MG terus konsisten mengemas ketiga hal tersebut ke dalam model terbarunya.

Amazing Style of You menjadi sebuah tagline yang sesuai dalam mengemas pesan produk terbaru ini New MG ZS menawarkan kombinasi dari gaya atraktif dan performa tinggi.

Kenyamanan pengemudi terasa lebih sempurna dengan kehadiran CVT 8-speed automatic transmission.

Dengan pengembangan ini, perpindahan gigi semakin halus dan kenyamanan serta kelincahan mobil saat berpacu di jalan akan semakin terasa menyenangkan.

Dengan kapasitas sebesar 1.5 L, SUV kompak ini memiliki tenaga yang dapat mencapai kekuatan maksimal 84 KW (114 PS)/6.000 rpm dengan torsi maksimal 150 Nm/4.500 rpm.

Pengamanan terasa lebih maksimal berkat 6 airbag yang tertanam untuk menjaga pengemudi dan penumpang sekaligus dengan sistem otomatis akan membuka kunci saat mobil mengalami benturan hebat.