Info Vaksin Covid-19 di Surabaya Hari Ini 8 September 2021: Sinovac di Ciputra World dan Puskesmas

SURYA.CO.ID - Berikut informasi Vaksin Covid-19 di Surabaya, Rabu 8 September 2021.

Terdapat informasi vaksin Covid-19 gratis di Ciputra World Surabaya tanggal 9, 10 dan 11 September 2021.

Selain itu hari ini juga diselenggarakan vaksinasi Covid-19 di sejumlah puskesmas di kota Surabaya untuk Sinovac Dosis 1 dan Dosis 2.

Vaskinasi di puskesmas menyasar warga setempat berusia di atas 18 tahun, sehingga diwajibkan membawa KTP dan surat domisili.

Berikut info vaksin selengkapnya, dirangkum dari Instagram @sehatsurabayaku.

Vaksinasi Covid-19 di Ciputra World Surabaya

Reposted from @ciputraworldsby

We have upgraded our website for your easy access! Book your vaccination slot now: vaksin.ciputraworldsurabaya.com or agparthakes.id (Please choose one).

Vaccination Schedule (10.00-16.00):

THURSDAY, 9 SEPTEMBER (Sinovac)

FRIDAY, 10 SEPTEMBER (AstraZeneca)

SATURDAY, 11 SEPTEMBER (Sinovac)