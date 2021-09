Raih Penghargaan Humas Enterpreneur Award Tahun 2021, Khofifah: Ini Peran Semua Tim Kehumasan

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Pemprov Jatim berhasil mendapatkan penghargaan bidang kehumasan dari MarkPlus Inc dan Perhumas. Penghargaan bertitel Humas Enterpreneur Award Tahun 2021 kategori Pemerintah Daerah Provinsi tersebut diterima secara langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diserahkan oleh Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya didampingi Ketua Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana di Kantor MarkPlus Inc di kawasan Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (6/9/2021).

Dalam kedatangannya, Gubernur Khofifah disambut oleh Founder and Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya, Chairman Perhumas Agung Laksamana, dan Deputy Chairman MarkPlus Inc Taufik. Di mana dalam pertemuan tersebut, ketiganya berdiskusi mengenai keseimbangan antara kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Selain itu, juga dibahas mengenai Penerapan CIEL (Creativity Innovation Enterpreneurship Leadership) untuk Peningkatan Kinerja ASN mengenai implementasi, tantangan dan kendala yang dihadapi dan menuju Jawa Timur 2030.

Di kesempatan itu Gubernur Khofifah juga menyempatkan diri untuk meninjau beberapa ruangan di Kantor MarkPlus, di antaranya ruangan Philip Kotler Theatre, Mental Revolution FGD Room, Perpustakaan, Hermawan Kartajaya Townhall dan Marketeers TV Studio untuk menerima penghargaan dan melakukan talkshow.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim turut didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Prov Jatim Sjaichul Ghulam, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur Aries Agung Paewai, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Alwi serta Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi Jatim Hudiyono.

Penghargaan tersebut diterima Pemprov Jatim karena telah berupaya melakukannya sosialisasi 'Kampanye Program Komunikasi Protokol Kesehatan Covid-19 Sebagai Adaptasi Kebiasan Baru'. Lewat upaya tersebut, Humas seluruh elemen baik Pemprov Jatim maupun Humas 3 pilar yaitu TNI dan Polri melalui berbagai platform dan berbagai bentuk konten media sosial menggaungkan media publikasinya tentang prokes Covid-19.

Humas Entrepreneur Award Tahun 2021 sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan MarkPlus Inc didukung Perhumas. MarkPlus bersama Perhumas sendiri memberikan penghargaan tersebut ditujukan kepada humas kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saja.

Dalam pemberian Penghargaan tersebut, MarkPlus mengajak berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah untuk melakukan kreativitas dan inovasi di masa pandemi Covid-19. Disamping itu juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai program komunikasi yang menarik dan efektif. Melalui cara webinar, MarkPlus melakukan pengamatan berbagai program di sektor pemerintahan dan kampanye kehumasan.

Selain Pemprov Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dengan sosialisasi penanggulangan sampah, dan JAKWIFI serta Pemprov Jateng dengan sosialisasi Jogotonggo.

Menanggapi diterimanya penghargaan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada MarkPlus Inc dan Perhumas.