Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia
Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap dengan tulisan arab, latin dan terjemahan Indonesia.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan Indonesia.
Sholawat Mughrom diawali dengan lirik 'MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM'
Seperti sholawat pada umumnya, Lirik Sholawat Mughrom berisi tentang pujian-pujian pada Rasulullah SAW.
Berikut SURYA.co.id merangkum Lirik Sholawat Mughrom, lengkap tulisan Arab, latin, dan terjemahan Indonesia
Lirik Sholawat Mughrom
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH
مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله
MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH
جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ
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