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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan Indonesia

Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap dengan tulisan arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.co.id
Lirik Sholawat Mughrom Lengkap Arab Latin dan Terjemahan 

SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Mughrom lengkap tulisan arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Sholawat Mughrom diawali dengan lirik 'MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM'

Seperti sholawat pada umumnya, Lirik Sholawat Mughrom berisi tentang pujian-pujian pada Rasulullah SAW.

Berikut SURYA.co.id merangkum Lirik Sholawat Mughrom, lengkap tulisan Arab, latin, dan terjemahan Indonesia

Lirik Sholawat Mughrom

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله

MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH

مُغْرَمْ… قَلْبِيْ بِحُبَّكْ مُغْرَمْ
يَا مُصْطَفَانَا الْمُكَرَّمْ
يَا رَسُوْلَ الله

MUGHROM.. QOLBI BIHUBBIKA MUGHROM
YA MUSTHOFANAL MUKARROM
YA ROSULALLOH

جَمَالَك مَافِي اثْنَيْنْ
مَا شَافِتْ مِثْلُهْ عَيْنْ
أَسَرْ فُؤَادِيْ
وِ زَادْ وِدَادِيْ
بَدْرِ الدُّجَا يَازيْنْ

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Lirik Sholawat Mughrom
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Abdullah Faqih
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