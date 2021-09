Jadwal Piala Sudirman 2021, Jadwal Tanding Indonesia di Fase Grup

SURYA.co.id I JAKARTA - Kejuaraan Bulutangkis internasional, Piala Sudirman 2021 akan berlangsung di Kota Vantaa, Finlandia.



Sudirman Cup 2021 diikuti 16 negara mulai pada 26 September hingga 3 Oktober 2021. Induk Bulutangkis Dunia BWF telah melakukan drawing atau undian fase grup di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 Agustus lalu.

Tim Indonesia berada di Grup C bersama Denmark, Kanada, dan ROC (Russian Olympic Committee).

Denmark menjadi pesaing terberat bagi Indonesia. Denmark memiliki sejumlah pemain papan atas seperti Viktor Axelsen dan Anders Antonsen di nomor tunggal putra.

Viktor Axelsen yang merupakan tunggal putra nomor dua dunia itu bahkan meraih medali emas pada gelaran Olimpiade Tokyo 2020.

Terkait hasil undian Piala Sudirman 2021, Rionny Mainaky selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI menunjukkan kewaspadaan. Namun, kewaspadaan itu bukan hanya berlaku untuk Denmark yang menjadi pesaing terberat.

Di samping itu, Rionny Mainaky juga mewaspadai Kanada dan ROC yang berpotensi membuat kejutan. "Undian hasil Piala Sudirman ini saya rasa cukup baik. Namun, kami tidak boleh lengah dan anggap remeh karena kami satu grup dengan Denmark yang seimbang dan juga Rusia dan Kanada yang bisa mengejutkan," kata Rionny, dikutip dari laman resmi Badminton Indonesia.

Berdasarkan jadwal, lawan pertama yang akan dihadapi Indonesia pada fase grup Piala Sudirman adalah ROC. Setelah itu, Indonesia akan bersua Kanada sebelum menghadapi Denmark pada laga terakhir fase grup.

Pertemuan antara Indonesia dan Denmark pada fase grup Piala Sudirman 2021 menarik untuk disaksikan. Sebab, kedua negara memiliki sejarah panjang dalam persaingan fase grup Piala Sudirman.

Indonesia dan Denmark sudah sembilan kali bertemu di fase grup Sudirman Cup, yakni pada 1993, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2015, 2017, dan 2019.

Berikut jadwal tim Indonesia pada fase grup Piala Sudirman 2021:

Minggu (26/9/2021) 20.00 WIB - Indonesia vs ROC

Senin (27/9/2021) 20.00 WIB - Indonesia vs Kanada

Rabu (29/9/2021) 12.00 WIB - Indonesia vs Denmark

