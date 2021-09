Presiden Jokowi Dijadwalkan akan Resmikan Bendungan Bendo Ponorogo

Berita Ponorogo

Reporter: Sofyan Arif Candra

SURYA.co.id, PONOROGO - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan Bendungan Bendo, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Selasa (7/9/2021).

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di tanah air tersebut.

"Sudah hampir positif karena kita sudah berhari-hari koordinasi dengan Korem, Protokol Provinsi Jatim, dan Dandim 0802 Ponorogo," kata Sugiri, Minggu (5/9/2021).

Selain meresmikan Bendungan Bendo, Jokowi juga dijadwalkan meninjau langsung vaksinasi Covid-19 di salah satu Pondok Pesantren di Bumi Reog.

Sugiri sendiri optimis dengan adanya Bendungan Bendo bisa meningkatkan produktivitas petani Ponorogo.

"Bendungan Bendo ini tidak hanya sekadar menanggulangi banjir tapi ada 7ribu hektar sawah yang awalnya tadah hujan menjadi sawah irigasi teknik," lanjut Sugiri.

Menurut Sugiri ketersediaan air menjadi hal yang sangat vital bagi petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen.

Sugiri menyebut saat ini produksi padi di Ponorogo sudah surplus 214 ribu ton per tahun.

"Dengan adanya waduk bendo ini tentu semakin mengintervensi nilai tukar tambah petani," lanjutnya.

Pekerjaan Bendungan Bendo sendiri dilaksanakan mulai tahun 2013 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,072 triliun.

Kapasitas daya tampung Bendungan Bendo mencapai 43,11 juta meter kubik dengan tinggi bendungan 71 m.

Bendungan Bendo juga diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan irigasi seluas 7.800 hektare, penyediaan air baku sebesar 370 liter per detik, dan mampu mereduksi banjir sebesar 420 meter kubik per detik detik menjadi 290 meter kubik per detik.