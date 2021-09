Menikmati Senja Sambil BBQ di Sky Lounge 147 Gold Vitel Hotel Surabaya

SURYA.co.id, Surabaya - Menikmati suasana senja dan malam Kota Surabaya sambil mencicipi aneka BBQ an di Sky Lounge 147, Gold Vitel Hotel Surabaya menjadi alternatif melepas penat bersama sahabat dan keluarga.

Berada di lantai 20, Sky Lounge 147 ini memberikan kepuasan tersendiri untuk menyaksikan gemerlap lampu sambil menunggu aneka menu bakaran yang disiapkan oleh chef handal.

Pengunjung bisa memilih tempat di outdoor atau di indoor Sky Lounge, atau berswa foto sejenak dengan latar belakang langit kemerahan yang ada di ufuk Barat.

“Kami menyediakan tempat yang indah melihat pesona Sunset sambil menikmati aneka hidangan BBQ an di sini,” kata Abdul Ghoffar, Food and Beverage Manager GoldVitel Hotel Surabaya.

Sky Lounge ini menyediakan aneka menu bakaran khususnya pada Hari Jumat dan Sabtu, mulai pukul 17.00 – 20.00. Selain aneka menu BBQ an, pengunjung juga bisa menikmati live music selama berada di Sky Lounge.

Menu favorit selain dagang tenderloin, juga ada sate udang besar, cumi cumi, dory fish , ayam, kebab, burger , serta sate daging. “Untuk saat ini di Sky Lounge 147 pengunjung hanya membayar Rp 125 ribu untuk all you can it, bisa bebas memilih menu menu favorit dan makan sepuasnya,“ lanjutnya.

Aneka menu bakaran ini semakin lengkap dengan ragam minuman baik yang disajikan secara hangat atau dingin. “Ada minuman yang menyegarkan seperti Blue Lagoon atau minuman panas ada kopi Vietnam,” kata Ghoffar.

Pada masa pandemi ini Sky Lounge buka dengan menerapkan protokol kesehatan, selain juga membatasi pengunjung yang masuk ke Sky Lounge.