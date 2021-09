Matangkan Kekuatan Sebelum Hadapi PS Tira, Semua Lini Persebaya Harus Dibenahi

courtesy of Persebaya Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Tidak hanya lini pertahanan, tetapi semua lini tim Persebaya Surabaya akan mendapatkan evaluasi setelah hasil buruk di laga pertama Liga1 melawan Borneo FC, Sabtu (4/9/2021) lalu.

Persebaya menyerah 1-3 dari Borneo FC di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, dan selanjutnya akan menyongsong PS Tira, Sabtu (11/9/2021) mendatang.

Sebagai bagian persiapan, Persebayamulai kembali berlatih, fokus mengembalikan kondisi fisik pemain dengan memberikan menu latihan ringan bagi pemain yang di laga kemarin bermain full 90 menit.

"Pemain yang lain (tidak main) kami berikan latihan normal, intensitas juga lumayan tinggi," ucap pelatih Bajul Ijo, Aji Santoso, Minggu (5/9/2021).

Mengenai evaluasi tim atas hasil buruk pekan pertama, Aji Santoso katakan, semua lini akan dievaluasi, tidak hanya lini pertahanan. "Semua lini nanti akan kami evaluasi, baik lini belakang, tengah, maupun depan," papar pelatih asal Malang itu.

Namun untuk evaluasi disebut Aji baru akan dimulai sejak latihan hari selanjutnya. "Hari ini tidak ada evaluasi, besok kami evaluasi melalui video, Selasa baru kita evaluasi di lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemain senior Persebaya, Samsul Arif Munip berharap hasil kurang baik timnya di laga pekan pertama tidak menjadikan mental rekan setim down.

Ia juga menyadari, kembali berlaga setelah hampir dua tahun kompetisi mandek, bukan perkara mudah, butuh waktu untuk adaptasi.

Faktor lain, Persebaya kesulitan karena di laga kemarin tanpa empat pemain asing yang absen karena regulasi vaksin, juga dua pemain lokal absen karena pemulihan dari cedera.

"Saya pikir gak ada yang perlu berkecil hati, kami harus bangkit di pertandingan selanjutnya," ucap Samsul.

"Fokus di setiap pertandingan karena dinamika kompetisi masih panjang sekali, ada up and down penampilan pemain di lapangan, dan kami harus siap untuk itu," pungkas eks pemain Persela Lamongan itu. ****