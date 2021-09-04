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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Nariyah Arab - Latin Viral di TikTok Taman 'Ala Sayyidina

Allohumma sholli shollatan Kaamilatan wa sallim salaman, Taman 'ala sayyidina muhammadiladzi.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Nariyah Arab - Latin Viral di TikTok Taman 'Ala Sayyidina
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Sholawat Nariyah 

SURYA.CO.ID - Sholawat Nariyah sedang viral di TikTok. Salah satu liriknya yang viral, Taman 'Ala Sayyidina Muhammadilladzi.

Sholawat Nariyah merupakan sholawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus doa agar dihindarkan dari musibah dunia.

Langsung saja berikut lirik sholawat nariyah bahasa arab dan latin lengkap dengan arti, selengkapnya:

Sholawat Nariyah lengkap:

أللّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ

Sholawat Nariyah Latin

اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا
Allohumma sholli shollatan Kaamilatan wa sallim salaman

تَامًّا عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ
Taman 'ala sayyidina muhammadiladzi

تُنْحَلُ بِهَ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ
Tanhallu bihil 'uqodu wa tanfariju bihil kurobu

وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ
Wa tuqdhobihil hawa iju wa tunna lu bihiro 'ibu

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sholawat
Sholawat Nariyah
viral di TikTok
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surabaya.tribunnews.com
taman ala sayyidina
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