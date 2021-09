Chef Juna Diisukan Pamit dari MasterChef Indonesia, Ucap Perpisahan ke Chef Arnold dan Renatta

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Juna Rorimpandey alias Chef Juna diisukan pamit dari MasterChef Indonesia.

Hal itu mencuat setelah Chef Juna mengucapkan kata permipasahan melalui unggahan di media sosialnya.

Padahal selama ini, Chef Juna merupakan sosok ikonik di ajang memasak bergensi terbesar di Indonesia itu.

Baca juga: Jawaban Lord Adi Masterchef Ditanya soal Tragedi Tereliminasi di Top 3, Terungkap Fakta Tak Terduga

Chef Juna juga sudah memiliki chemistry yang baik dengan Chef Renatta dan Chef Arnold.

Adapun ucapan perpisahan Chef Juna diketahui setelah helatan Grand Final MasterChef Indonesia Season 8 beberapa waktu lalu.

Tampak Chef Juna mengunggah potretnya saat mengenakan setelan jas.

"Grand final stage of MasterChef Indonesia. What a journey…. Finally we got to the end," tulisnya

Chef Juna juga mengucapkan selamat kepada dua kontestan, Jesselyn dan Nadya yang berhasil menjadi juara 1 dan 2.

Ia lantas mengucapkan perpisahan kepada Chef Arnold dan Chef Renatta.