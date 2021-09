Pesan Moral Bernas Dr Aqua Dwipayana untuk Para Personel Pomad

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Di hadapan para personel Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) yang bertugas di Kodam V/Brawijaya, Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional, Dr Aqua Dwipayana menyampaikan pesan moral yang sangat bernas. Mengingatkan agar selalu santun dan beretika dalam berkomunikasi dengan semua orang.

Hal tersebut disampaikan doktor Komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Bandung itu saat melaksanakan Sharing Komunikasi dan Motivasi di hadapan para prajurit Pomad dan pengurus serta anggota Persit di lingkungan Pomdam V/Brawijaya yang juga diikuti prajurit dari Denpom V/4 Surabaya di Gedung Aula Mapomdam V/Brawijaya, pada Senin (30/8/2021).

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) V/Brawijaya Kolonel Cpm Moh Sawi dan istri Ny Hikmah Sawi beserta Dandenpom V/4 Surabaya Letkol Cpm David Medion. Topiknya "Pomad yang Profesional dan Adaptif".

Sepanjang Senin, 30 Agustus 2021, Dr Aqua yang memiliki jejaring pertemanan sangat luas itu melaksanakan Sharing Komunikasi dan Motivasi sebanyak tiga sesi. Setelah memberikan materi di Mapomdam V/Brawijaya, siang harinya Dr Aqua menyambangi Denpom V/3 Malang untuk melaksanakan kegiatan serupa di Aula Gadjah Mada, yang dihadiri langsung Dandenpom V/3 Malang Mayor Cpm Yudho Ari Irawan. Kemudian, pada malam harinya, penulis buku "super best seller" Trilogi The Power of Silaturahim itu melakukan aktivitas yang sama sekitar tiga jam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hikmah Sawi, Bangkalan, Madura.

Pada Senin itu jadwal pembicara laris tersebut sangat padat. Total Dr Aqua melaksanakan Sharing Komunikasi dan Motivasi di tiga kota yakni Surabaya, Malang, dan Bangkalan selama delapan jam. Dari pagi sampai larut malam.

Pada Selasa pagi, 31 Agustus 2021 Dr Aqua melanjutkan Sharing Komunikasi dan Motivasi di Denpom V/2 Mojokerto. Acaranya dipimpin langsung oleh komandannya Letkol Cpm Sucipto. Sedangkan siangnya dipimpin Dandenpom V/1 Madiun Mayor Cpm Dahnial Hendra Lukmana acara serupa dilaksanakan di kantornya.

Selama dua hari Sharing Komunikasi dan Motivasi, Dr Aqua melaksanakan seluruhnya lima sesi. Semua peserta antusias sekali.

Meski jadwalnya sangat padat, namun bapak dari Alira Vania Putri Dwipayana dan Savero Karamiveta Dwipayana itu tetap semangat setiap melaksanakan Sharing Komunikasi dan Motivasi. Hal itu membuat para peserta antusias dan banyak yang bertanya saat sesi tanya-jawab.

Menjaga Nama Baik

Dr Aqua yang sudah mengumrahkan gratis lebih dari 150 orang dari berbagai kalangan dari hasil penjualan buku "super best seller" karyanya yang berjudul "The Power of Silaturahim: Rahasia Sukses Menjalin Komunikasi" itu melanjutkan sesama prajurit dilarang mencela. Kemudian, tidak mengeluarkan kata nama binatang terhadap sesama anggota. Dilarang menghina dan merendahkan siapapun. Biasakan menggunakan kata mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih.