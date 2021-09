IndiHome Gandeng Viu untuk Hadirkan Hiburan Korea dan Asia Terbaik

SURYA.co.id | SURABAYA - Di tengah meningkatnya jumlah penggemar film Korea di Indonesia, IndiHome kembali menghadirkan yang baru untuk para pelanggannya.

Kali ini, layanan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (persero) Tbk menjalin kerja sama dengan Viu, layanan streaming video over-the-top (OTT) pan-regional terkemuka dari PCCW Ltd.

"Lewat kerja sama ini, IndiHome dan Viu resmi menghadirkan tayangan hiburan Korea dan Asia terbaik di IndiHome TV mulai hari ini," kata A A Gede Mayun, Executive General Manager TV dan Video Telkom, Rabu (1/9/2021).

Lebih lanjut, Gede menyebutkan kolaborasi IndiHome bersama Viu ini, spesial untuk para pecinta drama Korea.

Pihaknya yakin kolaborasi ini akan memperkaya tayangan hiburan Korea dan Asia sekaligus memberikan pengalaman menonton terbaik bagi pelanggan IndiHome TV.

"Spesial di bulan September, pelanggan dapat mengakses Viu di IndiHome TV tanpa batas hanya dengan Rp15.000 di bulan pertama,” tambah Gede Mayun.

Viu telah lama dikenal menghadirkan hiburan Asia terbaik, termasuk serial drama, anime, film, dan variety show dari Korea, Indonesia, Thailand, China, dan Jepang.

Viu juga menjadi pusat hiburan Asia dengan berbagai konten populer seperti Penthouse, True Beauty, dan Meteor Garden.

Selain itu, terdapat juga serial Viu Original Korea seperti River Where The Moon Rises, dan Doom At Your Service.

Varun Mehta, Country Head, Viu mengungkapkan, dengan adanya kerja sama ini, seluruh pelanggan IndiHome TV dapat mengakses berbagai tayangan di Viu secara mudah.

"Hanya dengan one touch access dan easy billing. Kami juga sangat senang karena Viu Original Indonesia Assalamualaikum Calon Imam Season 2 yang akan dirilis tahun ini, dapat dinikmati pelanggan IndiHome TV," jelas Varun.

Selanjutnya, hanya dengan berlangganan Rp 30.000 per bulan, pelanggan IndiHome TV dapat mengakses hiburan Korea dan Asia berkualitas HD dari Viu.

Termasuk serial simulcast, yang tayang pada hari yang sama seperti di negara asal dengan subtitle Bahasa Indonesia.

Pelanggan IndiHome TV dapat dengan mudah berlangganan Viu Premium melalui fitur pembelian di layar IndiHome TV.

"Kemudian, mereka yang telah berlangganan Viu Premium dapat mengakses akun Viu Premiumnya melalui aplikasi Viu pada perangkat lain sehingga bisa menikmati tayangan seru dari Viu kapan dan di mana saja," tandas Varun.