Daftar Sponsor Persebaya Surabaya di Liga 1 2021

SURYA.co.id | SURABAYA - Satu hari jelang pertandingan Persebaya Surabaya vs Borneo FC di BRI Liga 1 2021-2022, manajemen tim Bajul Ijo memberi pernyataan terkait sponsor tim pada kompetisi musim ini.

Pernyataan manajemen Persebaya Surabaya dikeluarkan melalui pernyataan yang diunggah melalui media sosial (medsos) resmi klub, instagram official Persebaya.

Dalam unggahan di media sosial resmi klub, sedikitnya ada delapan sponsor yang memberi suport kepada Persebaya Surabaya guna mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2021-2022.

Dari delapan sponsor yang memberi suport Persebaya pada musim ini, empat diantaranya merupakan sponsor yang memberi dukungan pada kompetisi Liga 1 musim lalu.

"Empat Official Partner Persebaya di musim lalu masih setia menemani (Persebaya) musim ini," tulisnya di akun instagram resmi klub, Jumat (3/9/2021).

Sedangkan empat 'official patner' lain, disebutnya merupakan sponsor baru yang ikut andil memberi dukungan terhadap kiprah Rachmat Ariantro dkk di musim ini.

"Dengan bangga kami perkenalkan Official Partner Persebaya di BRI Liga 1 musim 2021/2022," tulisnya lagi.

Delapan sponsor yang memberi dukungan terhadap Persebaya di Liga 1 2021-2022 ini, yakni Kapal Api (Official Main Partner Persebaya, Pansaka (Official Partner), GoTo (Official Partner), Extra Joss (Official Partner), Vidio (Official Partner), MPM Honda (Official Partner), The Legion (Official Partner), dan Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya yang juga sebagai Official Partner Persebaya.

Manajemen Persebaya pun beryukur atas suport yang diberikan kepada sponsor pada Liga 1 2021-2022. Lantaran kompetisisi berjalan di tengah suasana pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

"Setelah melewati tahun penuh tidak kepastian, Persebaya bersyukur Liga 1 dapat berjalan kembali dan terus diberikan kepercayaan oleh brand nasional sebagai partner."