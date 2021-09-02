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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Quraniyah Versi Puja Syarma dengan Tulisan Latin Beserta Artinya

Berikut lirik sholawat Quraniyah dengan tulisan latin dan arab beserta artinya. Sholâtullâhi wa salâm ‘alâ man ûhiyal qur-ãn

Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi lirik Sholawat Qur'aniyah 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Quraniyah dengan tulisan latin dan arab beserta artinya.

Sholawat Quraniyah dibawakan oleh Puja Syarma dan berhasil mendapat atensi masyarakat.

Berikut selengkapnya.

صَلاةُاللهِ وَالسَّلامْ . عَليَ مَنْ اُوْحِيِ اْلقُرْآنْ
Sholâtullâhi wa salâm ‘alâ man ûhiyal qur-ãn

وَأَهْلِ بَيْتِ اْلكِرَمْ . وَصَحْبِهِ ذَوِى اْلقُرْآنْ
Wa ahli baitihil kirôm wa shohbihi dzawîl qur-ãn

سَلاَمُ اللهِ وَالرِّضْوَان . عَلَى مَنْ عَظَّمَ الْقُرْآن
Salâmullâhi warridlwân ‘alâ man ‘adhdhomal qur-ãn

بِقَلْبِ خَالِصٍ نَوَى . مُحِبِّ رَاغِبِ القُرْآن
Biqolbin khôlishin nawâ muhibbin rôghibil qur-ãn

فَطُوْبَى مَنْ تَعَلَّمَا . وَبَعْدَ عَلَّمَ الْقُرْآن
Fathûbâ man ta’allama wa ba’du ‘allamal qur-ãn

وَدَامَ عِنْدَ كُلِّ حِيْنٍ . مُرَتِّلاً تَلاَ الْقُرْآن
Wa dâma ‘inda kulli hîn murottilân talâl qur-ãn

صَلاةُاللهِ وَالسَّلامْ . عَليَ مَنْ اُوْحِيِ اْلقُرْآنْ
Sholâtullâhi wa salâm ‘alâ man ûhiyal qur-ãn

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