Jadwal Siaran Langsung BRI Liga 1, Jumat - Minggu, PERSEBAYA, AREMA FC, MADURA United, PERSELA

SURYA.co.id I JAKARTA - Sebanyak empat tim Jatim akan melakoni duel dengan lawan masing-masing dalam kompetisi BRI Liga 1 2021 di pekan ini. Terdiri Persebaya Surabaya, Arema FC Malang, Persela Lamongan, dan Madura United.

Berdasarkan jadwal yang sudah beredar, pertandingan lanjutan pekan pertama BRI Liga 1 2021 kembali bergulir pada akhir pekan ini.

Sebanyak enam pertandingan akan dimainkan mulai, Jumat (3/9/2021) hingga Minggu (5/9/2021). Pertandingan lanjutan BRI Liga 1 2021 akhir pekan ini diawali laga mempertemukan PS Tira vs Madura United.

Pertandingan ini berlangsung pukul 15.15 WIB, Jumat (3/9/2021).

Dilanjutkan tiga laga lainnya yang berlangsung pada hari Sabtu (4/9/2021). Di antaranya ialah PSIS Semarang vs Persela Lamongan, Borneo FC vs Persebaya Surabaya dan Persib Bandung vs Barito Putera.

Adapun pekan pertama BRI Liga 1 2021 ditutup dengan dua laga yang mempertemukan PSM Makassar vs Arema FC dan PSS Sleman vs Persija Jakarta.

Khusus Singo Edan, laga melawan PSM Makassar menjadi reuni tersendiri. Pasalnya juru taktik Juku Eja bukan sosok yang asing bagi tim Singo Edan.

Milomir Seslija, adalah pelatih PSM Makassar yang juga pernah menjadi bagian dari Singo Edan.

Tercatat ia membesut tim kesayangan Aremania dan Aremanita ini selama dua periode. Tepatnya musim 2011/2012, ia menangani Arema FC. Saat itu klub berlogo kepala singa dengan tangan mengepal itu masih bernama Arema Cronus. Kemudian ia sempat hengkang dan kembali menangani Singo Edan pada musim 2018/2019.

Jadwal Pertandingan BRI Liga 1 2021 Pekan Perdana

JUMAT, 3 September 2021