Jadwal Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2022, Malam Ini, 12 Laga Zona Eropa, Italia Vs Bulgaria

SURYA.co.id I Lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2022 kembali pada Kamis (2/9/2021) malam dan Jumat (3/9/2021) dini hari WIB.

Sebanyak 12 pertandingan di Zona Eropa dan Zona Conmebol digelar serentak. Timnas Spanyol dijadwalkan berhadapan dengan Swedia di Friends Arena pada Jumat (3/9/2021) dini hari pukul 01.45 WIB.

Kedua kesebelasan saat ini menghuni dua posisi teratas klasemen Grup B Klasemen Piala Dunia 2022 Zona Eropa. Spanyol mengoleksi 7 poin dari tiga laga sebelumnya, sedangkan Swedia menempel ketat dengan raihan enam angka.

Di tempat terpisah, pemuncak Grup C Italia akan menjamu Bulgaria dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Artemio Franchi.

Timnas Italia tampil sempiuran dalam tiga pertandingan sebelumnya dan saat ini memuncaki klasemen Grup C dengan sembilan poin.

Selain zona Eropa, laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar di Zona Conmebol atau Amerika Selatan. Argentina dijadwalkan melawan Venezuela, Uruguay melawat ke markas Peru, dan Brasil melakoni partai tandang melawan Chile.

Jadwal Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa

Kamis (2/9/2021)

23.00 WIB - Georgia vs Kosovo

Jumat (3/9/2021)

01.45 WIB - Liechtenstein vs Jerman

01.45 WIB - Estonia vs Belgia

01.45 WIB - Swedia vs Spanyol

01.45 WIB - Italia vs Bulgaria

01.45 WIB - Hongaria vs Inggris

01.45 WIB - Andorra vs San Marino

01.45 WIB - Polandia vs Albania

01.45 WIB - Republik Ceko vs Belarus

01.45 WIB - Makedonia Utara vs Armenia

01.45 WIB - Islandia vs Rumania

01.45 WIB - Lituania vs Irlandia Utara

Zona Conmebol

Jumat (3/9/2021)

07.00 WIB - Venezuela vs Argentina

08.00 WIB - Peru vs Uruguay

08.00 WIB - Chile vs Brasil

