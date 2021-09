Urus Akta Kematian di Kota Kediri Cukup Lewat Aplikasi SAKTI

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Pemkot Kediri memberikan kemudahan pengurusan berkas kependudukan bagi warga Kota Kediri.

Salah satunya, pengurusan akta kematian cukup melalui Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) di website disdukcapil.kedirikota.go.id.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan, kepada warga Kota Kediri untuk peduli dengan berkas administrasi kependudukan dan tidak lupa mengurusnya.

“Akte kematian ini menjadi berkas yang sangat penting berkaitan dengan hak waris. Maka, kami imbau jika ada warga yang meninggal, keluarganya tidak lupa mengurus akta kematian. Tidak perlu antre di kantor, sehingga lebih mudah dan cepat. Jika terdapat kendala, dapat meminta bantuan petugas kelurahan,” ujarnya, Rabu (1/9/2021).

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, Syamsul Bahri, menjelaskan tidak ada pembedaan dalam pengurusan akte kematian, semua mendapat kemudahan pelayanan sesuai prosedur.

“Kami pastikan seluruh pelayanan didapat secara merata dan sama, baik siapapun yang mengurus, dan apapun penyebab kematiannya," jelasnya.

Selama persyaratan berkas yang terlampir sudah dilengkapi, warga Kota Kediri dapat mengurus secara mandiri melalui SAKTI yang ada di website Disdukcapil.

Nantinya, tidak hanya mendapat akte kematian, pengurusan berkas tersebut telah termasuk KK dan KTP yang terbaru, atau disebut layanan Three in One (3 in 1).

Sehingga pelapor tidak perlu mengurus berkas lagi.

Syamsul Bahri juga menyampaikan, pentingnya segera mengurus akte kematian selain untuk data dan sensus pemerintah, hal ini juga memiliki manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan.