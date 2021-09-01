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Lirik Sholawat Rohman Ya Rohman dalam Tulisan Arab dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Berikut ini lirik sholawat Rohman Ya Rohman, ditulis lengkap dalam Bahasa Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia. 

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Rohman Ya Rohman dalam Tulisan Arab dan Terjemahan Bahasa Indonesia
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Rohman Ya Rohman 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Rohman Ya Rohman, ditulis lengkap dalam Bahasa Arab dan terjemahan Bahasa Indonesia. 

Lirik sholawat Rohman Ya Rohman banyak diburu setelah menjadi salah satu sholawat viral di TikTok.

Liriknya Rohman Ya Rohman Saidni Ya Rohman. Israh Shadri Qur'an Imlak Qalbi Qur'an. Wasqi Hayati Quran.

Rohman ya Rohman

رحمن يا رحمن
Rahman, ya Rahman

ساعدني يا رحمن
Sa'idni Ya Rahman

اشرح صدري قرآن
Israh Shadri Qur'an

أملأ قلبي قرآن
Imlak Qalbi Qur'an

واسقي حياتي قرآن
Wasqi Hayati Qur'an

لله لله يهفو أملي لله
Lillah Lillah

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sholawat
Tulisan Arab
terjemahan
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Lirik Sholawat
Rohman Ya Rohman
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