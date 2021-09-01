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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Al Qalbu Mutayyam dengan Tulisan Latin Beserta Artinya

Berikut lirik sholawat AL Qalbu Mutayyam dengan tulisan latin beserta artinya.

Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Al Qalbu Mutayyam 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat AL Qalbu Mutayyam dengan tulisan latin beserta artinya.

Al Qalbu Mutayyam berarti Hati yang Menanggung Rindu Mendalam, yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Berikut selengkapnya.

اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî

  وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî

نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof

طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî

أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء 
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’

  بِالْخَيْرِ اَتَانَا وَبِالْحَقِّ جَاء
Bil khoiri atânâ wa bilhaqqi jâ’

لِلتَّقْوَی دَعَانَا لِدَرْبِ الرَّجَاء
Littaqwâ da’ânâ lidarbirrojâ’

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Lirik Sholawat
Al Qalbu Mutayyam
tulisan latin
arti sholawat
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