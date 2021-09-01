Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Al Qalbu Mutayyam dengan Tulisan Latin Beserta Artinya
Berikut lirik sholawat AL Qalbu Mutayyam dengan tulisan latin beserta artinya.
Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Al Qalbu Mutayyam
SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat AL Qalbu Mutayyam dengan tulisan latin beserta artinya.
Al Qalbu Mutayyam berarti Hati yang Menanggung Rindu Mendalam, yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Berikut selengkapnya.
اَلقَلْبُ مُتَيَّمْ بِطٰهَ النَّبِی
Alqolbu mutayyam bithôhannabî
وَصَلَّی وَسَلَّمْ عَلَی طٰهَ النَّبِی
Wa shollâ wasallam ‘alâ Thôhân-nabî
نَبِيْنَا الْمُگرَّمْ نَبِيْنَا الْمُشَرَّفْ
Nabînal mukarrom nabînal musyarrof
طٰهَ العَرَبِيّ طَهَ العَرَبِيّ
Thôhal ‘arobî Thôhâl ‘arobî
أَحْمَدُ هَدَانَا وَالْمَوْلَی قَدْشَاء
Ahmadun hadânâ walmaulâ qod syâ’
بِالْخَيْرِ اَتَانَا وَبِالْحَقِّ جَاء
Bil khoiri atânâ wa bilhaqqi jâ’
لِلتَّقْوَی دَعَانَا لِدَرْبِ الرَّجَاء
Littaqwâ da’ânâ lidarbirrojâ’
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