Jadwal Puasa Sunnah Sepember 2021 Termasuk Puasa Ayyamul Bidh di Bulan Safar 1443 H

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal puasa sunnah September 2021, yaitu Puasa Senin Kamis dan Puasa Ayyamul Bidh bulan Safar 1443 H.

Puasa Senin Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis sebagaimana hadit Nabi:

Rasulullah SAW bersabda, “Amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang berpuasa.” HR Turmudzi dan selainnya.

Sementara Puasa Ayyamul Bidh adalah puasa sunnah setiap tanggal 13, 14, 15 di Bulan Hijriyah. Di bulan September 2021 dilaksanakan Puasa Ayyamul Bidh bulan Safar 1443 H.

Adapun anjuran Puasa Ayyamul Bidh adalah, Dari Abu Dzar, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda padanya,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

“Jika engkau ingin berpuasa tiga hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 (dari bulan Hijriyah).” (HR. Tirmidzi no. 761 dan An Nasai no. 2425. Abu ‘Isa Tirmidzi mengatakan bahwa haditsnya hasan).

Berikut jadwal puasa sunnah selengkapnya.

Jadwal Puasa Senin Kamis

Kamis, 2 September 2021/24 Muharram 1443 H

Senin, 6 September 2021/28 Muharram 1443 H

Kamis, 9 September 2021/2 Safar 1443 H

Senin, 13 September 2021/6 Safar 1443

Kamis, 16 September 2021/9 Safar 1443 H

Senin, 20 September 2021/13 Safar 1443 H

Kamis, 23 September 2021/16 Safar 1443 H

Senin, 27 September 2021/20 Safar 1443 H

Kamis, 30 September 2021/23 Safar 1443 H

Jadwal Puasa Ayyamul Bidh