Lirik Sholawat
Lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf Lengap Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut lirik ya imamarrusli lengkap versi Muhammad Hadi Asegaf tulisan arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
Istimewa
Lirik Sholawat Ya Imamarrusli
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf.
Lirik Ya Imamarrusli dilengkapi tulisan arab, latin dan terjemahan.
Ya Imamarrusli berisi pujian pada Nabi Muhammad SAW, dan sering dibaca saat Maulid Nabi atau kegiatan majelis ilmu bersama-sama dengan bacaan sholawat.
Liriknya, Ya Imamarrusli Ya Sanadi Anta Ba'dallahi Mu'tamadi.
Langsung saja simak lirik Ya Imamarrusli selengkapnya:
يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi
أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi
فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti
يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi
(2 kali)
Tags
sholawat
ya imamarrusli
Muhammad Hadi Assegaf
Lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Berita Terkait :#Lirik Sholawat
|Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Tulisan Latin Beserta Terjemahan Indonesia
|Lirik Syaikhona Tulisan Latin dan Terjemahan, 'Ma'as Salaamah Fii Amaanih Syaikhonaa'
|Lirik Sholawat Innal Habibal Musthofa Hadroh - Cover Alfina Nindiyani, Tulisan Latin
|Lirik Sholawat Ya Imamarrusli Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
|Lirik Ya Maulana Ya Allah Bahasa Arab, Tulisan Latin dan Terjemahan