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Lirik Sholawat

Lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf Lengap Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut lirik ya imamarrusli lengkap versi Muhammad Hadi Asegaf tulisan arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf Lengap Arab, Latin dan Terjemahan
Istimewa
Lirik Sholawat Ya Imamarrusli 

SURYA.CO.ID  - Berikut lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf.

Lirik Ya Imamarrusli dilengkapi tulisan arab, latin dan terjemahan.

Ya Imamarrusli berisi pujian pada Nabi Muhammad SAW, dan sering dibaca saat Maulid Nabi atau kegiatan majelis ilmu bersama-sama dengan bacaan sholawat.

Liriknya, Ya Imamarrusli Ya Sanadi Anta Ba'dallahi Mu'tamadi.

Langsung saja simak lirik Ya Imamarrusli selengkapnya:

يَا إِمَامَ الرُّسْلِ يَا سَنَدِي
Ya imamarrusli ya sanadi

أَنْتَ بَعْدَ الله مُعْتَمَدِي
Anta ba'dallahi mu'tamadi

فَبِـدُنْيـَايَ وَآخِـرَتِي
Fabidunyaya wa akhiroti

يَا رَسُوْلَ الله خُذْ بِيَدِي
Ya Rasulallah Khudzbiyadi

(2 kali)

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Tags
sholawat
ya imamarrusli
Muhammad Hadi Assegaf
Lirik Ya Imamarrusli versi Muhammad Hadi Assegaf
SURYA.co.id
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