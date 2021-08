Jesselyn Beri Pesan pada Nadya Usai Juarai Masterchef Indonesia, Ungkap Rasa Bangga pada 'Upin-Ipin' 

SURYA.CO.ID - Kompetisi Masterchef Indonesia Season 8 baru saja berakhir dan mengumumkan Jesselyn sebagai juara pada musim ini.

Sementara itu, Nadya harus puas berada di posisi dua dengan skor tipis.

Untuk merayakan kemenangan tersebut, Jesselyn tak lupa memberikan pesan pada Nadya, yang dianggap tak hanya sebagai saingan namun juga teman seperjuangan.

Walau Nadya berhasil dikalahkan oleh dirinya, Jesselyn tetap mengakui bahwa Nadya adalah sosok yang luar biasa.

"To Nadya, you’re amazing," tulis Jesselyn pada unggahan di Instagramnya, @jesselyn.mci8, Senin (30/8/2021).

Jesselyn juga mengatakan bahwa dia sangat mengapresiasi semua usaha Nadya selama berjuang di MasterChef Indonesia.

Ia lantas mengungkapkan perasaanya pada Nadya yang juga rival terkuatnya di Galeri.

"I have no words to show how much i appreciate you. I love you," kata Jesselyn.

Jesselyn dan Nadya adalah dua peserta MasterChef Indonesia Season 8 yang berhasil masuk babak grand final.

Keduanya kerap kali dijuluki sebagai "Upin-Ipin".