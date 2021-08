M Supriadi, Jadwal Liga 1 2021 Series Pertama, Persebaya Surabaya vs Borneo FC Tanding 4 September

Penulis: Khairul Amin | Editor: Fatkhul Alami

SURYA.co.id, SURABAYA - PSSI melalui operator kompetisi, PT Liga Indonesia Baru (LIB) akhirnya merilis jadwal terbaru Liga 1 2021.

Rilis jadwal terbaru disampaikan melalui surat bernomor 237/LIB-KOM/VIII/2021 yang ditandatangani direktur utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita.

Dalam surat rilis jadwal tersebut, PT LIB hanya menyampaikan jadwal untuk Series 1, termasuk tiga laga awal yang sudah digelar sejak kemarin, Bali United Vs Persik, Persipura Vs Persita, dan Bhayangkara Vs Persiraja.

Dalam rilis jadwal Liga 1 2021 Series pertama, Persebaya Surabaya dijadwalkan melakoni laga perdana menghadapi Borneo FC, pada Sabtu (4/9/2021) mendatang. Sedang untuk lokasi pertandingan belum ditentukan.

"Jadwal tersebut belum dilengkapi lokasi pertandingan karena sangat fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan di wilayah terkait penyebaran pandemi Covid-19 sesuai arahan dan assessment dari satgas penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19," tulis keterangan PT LIB tersebut.

Fisik Pemain Memuaskan

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menyebut bahwa jelang keberangkatan ke Jakarta menatap Series 1 Liga 1 2021, ada beberapa latihan taktikal yang akan dimatangkan.

Disebut Aji, taktikal ini sebelumnya memang sudah diberikan, tapi dinilainya masih kurang maksimal.

"Tinggal sedikit (taktikal) sebelum kami berangkat, nanti kami akan latihan set peace, attacking, defending, itu yang harus kami ulang lagi," ucap Aji Santoso.