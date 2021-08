Kerinduan Lord Adi Pada Sosok Tak Terlupakan, Panjatkan Doa di Hari Panen Padi: Semoga Dalam Ridho 

SURYA.CO.ID - Suhaidi Jamaan atau yang akrab disapa Lord Adi ini mengaku merindukan sosok tak terlupakan yakni, sang ayah yang telah meninggal dunia.

Lord Adi kembali merindukan sang ayah ketika masuk musim panen padi di kampung halamannya, Tanah Datar, Sumatera Barat.

Hal itu diungkapkan melalui unggahan terbarunya di Instagram, Sabtu (28/8/2021).

Dalam unggahan itu, Lord Adi mendokumentasikan kegiatan memanen padi di halaman rumahnya.

Ia juga menggunakan foto sang ayah sebagai sampul video.

"It's me and who i am. Rindu pada ayah yang tak dapat melihat aku sekarang. Semoga tetap dalam ridho-Nya di sana," tulis Lord Adi pada kolom caption.

Tak hanya itu, dalam video berdurasi tak lebih dari satu menit tersebut, ia juga menambahkan beberapa tulisan pelengkap.

"Rindu pada ayah yang tak berkesempatan melihat aku sekarang. Bersyukur di hari menuai."

Curhat Lord Adi Jelang Grand Final Masterchef Indonesia

Lord Adi diketahui mengunggah foto di akun Instagram pribadinya, Jumat (27/8/2021).