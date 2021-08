Curhat Lord Adi Jelang Grand Final Masterchef Indonesia, Beri Selamat hingga Sebut Takdir Tuhan 

SURYA.CO.ID - Jelang grand final Masterchef Indonesia Season 8, Lord Adi tampak menuliskan curhatan panjang di media sosial miliknya.

Pemilik nama asli Suhaidi Jamaan itu menuliskan caption yang berisi ucapan selamat untuk kedua peserta yang tersisa di galeri Masterchef Indonesia Season 8 yakni, Nadya dan Jesselyn, Lord Adi juga curhat mengenai takdir Tuhan.

Lord Adi diketahui mengunggah foto di akun Instagram pribadinya, Jumat (27/8/2021).

Dalam unggahan itu, ia menuliskan rasa syukur yang diperoleh setelah mengikuti kompetisi Masterchef Indonesia.

"It’s me and who iam... we rise by lifting other.

Kita bangkit dgn membantu yg lain.. hari aku pingin banget semua tahu kompitisi @masterchefina telah menjadikan aku seseorang yg ngak pernah aku pikirkan selama ini dan aku bersyukur atas segala nikmat yg telah di berikan," tulisnya.

Ia juga memberikan selamat dan semangat kepada kontestas yang akan bertanding untuk memperebutkan posisi satu di Masterchef Indonesia Season 8.

"kepada @jesselyn.mci8 @nadya.mci8 dan juri2 @masterchefina aku yakin inI ADALAH TAKDIR DR YG MQHA KUASA KEPADA Ku," lanjutnya.

Selanjutnya, Lord Adi mengajak semua pengikutnya di Instagram unutk menerima takdir Tuhan dengan hati terbuka dan ikhlas.

"Jadi guys kita harus terima takdirnya tuhan itu dgn hati yg terbuka love you all....jadi mari kita syukurin apa yg terjadi pasti tuhan itu lebih tahu apa yg terbaik utk ku jadilah org2 yg bersyukur dan jgn lupa ya tunggu you tube gua we gone have fun.