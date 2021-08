Pelatih Persebaya Aji Santoso Kirim Pesan Khusus ke Bonek Jelang Liga 1 2021 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kick-off kompetisi Liga 1 2021/2022 dijadwalkan ditabuh pada Jumat 27 Agustus besok. Laga Bali United vs Persik Kediri bakal menandai dibukanya kompetisi yang vakum hampir dua tahun.

Keputusan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggulirkan lagi kompetisi Liga 1 2021/2022 ini tak lepas dari peran serta pemerintah. Baik Polri, Satgas Covid-19 dan lembaga lainnnya lantaran kompetisi berlangsung di tengah suasana pandemi Covid-19.

Hadirnya lagi kompetisi Liga 1 2021/2022 ini disambut antusias Persebaya Surabaya.

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso memberi apresiasi tinggi kepada pemerintah atas kepercayaannya memberi izin kompetisi Liga 1 2021/2022 bergulir.

Aji Santoso meminta semua stakeholder sepak bola Indonesia bisa menjaga kepercayaan pemerintah ini supya kompetisi berjalan lancar hingga satu musim.

Karena kompetisi berlangsung dalam suasana pandemi Covi-19, Aji Santoso menghimbau kepada seluruh elemen sepak bola agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Karena masa depan sepak bola nusantara ada di penerapan prokes tersebut.

"Kita wajib apresiasi pihak Kepolisian yang telah mengeluarkan izin. Ini harus kita balas dengan kedisplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Baik tim dan suporter, khususnya Bonek," pesan Aji yang dikutip Surya dari laman resmi klub.

Aji Santoso tidak ingin akibat kelalaian salah satu oknum justru kompetisi Liga 1 2021 dihentikan di tengah jalan. Padahal, saat ini semua tim dan pecinta bola tanah air telah berpuasa 500 hari lebih untuk digelarnya kembali kompetisi.

Harapannya dalam tiga pertandingan awal nanti kepolisian dapat melihat bahwa kompetisi bukanlah sebuah ancaman. Jika diterapkan sesuai dengan peraturan.

"Regulasi prokes menurut saya sudah sangat ketat. Ada wajib vaksin, dilarang keluar hotel sampai tes PCR. Kita sudah pernah berhasil di Piala Menpora, saya yakin kita bisa kembali mempertahankan rekor tidak adanya kluster di lingkungan sepak bola," terang pelatih asal Malang ini.

Seperti diketahui, kepolisian memberi izin bergulirnya Liga 1 2021/2022 yang bakal kick-off pada 27 Agustus ini.

Ada tiga pertandingan yang bar mendapat izin dari kepolisian.

Selain dibuka laga Bali United vs Persik Kediri, dua pertandingan lainnya yang mendapat izin, yakni Persipura vs Persita Tangerang yang dihelat pada Sabtu 28 Agustus dan pertandingan Bhayangkara vs Persija Banda Aceh, Minggu (29/8/2021).

Setelah tiga pertandingan tersbeut, PT LIB, kepolisian dan lembaga lainnya yang berkempentingan akan melakukan evaluasi. Terutama terkait penerapan prokes dalam tiga pertandingan awal Liga 1 2021/2022.

