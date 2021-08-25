Lirik Law Ala Alby - Fadl Shaker yang Dicover Nissa Sabyan, Lengkap dengan Terjemahan
Berikut lirik Law Ala Alby yang dinyanyikan Fadl Shaker dan dicover Nissa Sabyan. Law Ala Alby merupakan lagu berbahasa Arab.
Penulis: Alif Nur Fitri Pratiwi | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Law Ala Alby yang dinyanyikan Fadl Shaker dan dicover Nissa Sabyan.
Law Ala Alby merupakan lagu berbahasa Arab.
Berikut lirik Law Ala Alby selengkapnya.
law 'ala alby daab fe hawak w kfaaya
leil w sahar w 'enaad wayaya
gowwa 'oyouny khaneen w gharam
moshtaa le 'eineek
alby nadalak, khen fe youm w ta'ala
wadeek rokhy bas ta'ala
yally bakhebak arrab, tammen alby 'aleek
betgheeb ayam w layaly
wenta ma betgheeb 'an baaly
w troukh w tseebny 'aleek mashghoul
bakhlam be 'eineek w gharamak
w badoob fe hawak w kalamak
wala leila leya 'alaya ttol
law 'ala alby daab fe hawak w kfaaya
leil w sahar w 'enaad wayaya
gowwa 'oyouny khaneen w gharam
moshtaa le 'eineek
esmaa' menny w 'eesh ma'a alby zamany
w tdoub feye w akhebak taany
kefaya 'esht keteer men ablak
bakhlam beek
teb'ed 'anny leih tab mana oddamak
basal albak eih akhlamak
law tetmanna ed-donya bkhalha
tekoon fe edeik
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