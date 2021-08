Kabar Sedih: Lord Adi Positif Covid-19, Rencana Sang Top 3 MasterChef Indonesia 8 ke Surabaya Batal

SURYA.CO.ID - Kabar kurang menyenangkan dialami Suhaidi Jamaan atau yang dikenal dengan sebutan Lord Adi.

Top 3 MasterChef Indonesia Season 8 ini diketahui terpapar Covid-19.

Rencana Lord Adi ke Surabaya untuk membuat konten pun gagal terlaksana.

Kabar sakitnya Lord Adi kali pertama diketahui dari cuitan juri MasterChef Indonesia, Arnold Purnomo, Selasa (24/8/2021).

Arnold sempat mengunggah pesan di Twitter yang berisi doa untuk kesembuhan peserta MasterChef Indonesia Season 8 yang kini sedang ramai diperbincangkan itu.

"Get well soon Lord Adi! Speed recovery," tulis Arnold.

Cuitan Chef Arnold ini pun memantik penasaran netizen yang menanyakan tentang sakit yang sedang diderita Lord Adi.

Melalui akun Twitter-nya, Chef Arnold memberitahu tentang penyakit yang kini diderita peserta Top 3 MasterChef Indonesia Season 8 itu.

"Covid," tulis chef Arnold di akun Twitter @ArnoldPoernomo dikutip, Selasa (24/8/2021).

Ketika ada netizen yang tak percaya, Arnold kemudian berpesan agar penyakit Lord Adi tak dijadikan bahan lelucon.