Lirik Isyfa'lana Cover Maitsa' Azzahra Bahasa Arab, Latin dan Artinya

SURYA.CO.ID - Berikut lirik lagu sholawat Isyfa'lana cover Maitsa 'Azzahra.

Lirik Isyfa'lana berikut lengkap bahasa arab, latin dan terjemahan Indonesia.

Isyfalana merupakan salah satu lagu yang populer di kalangan pelantun sholawat, karena berisi tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Langsung saja berikut lirik selengkapnya.

Isyfa'lana

يَارَسُــــوْلَ الله يَـايَـا نَبِى , لَكَ الشَّفَا عَةْ وَهٰذَا مَطْلَبِى

Ya Rasulullah ya ya nabi, Laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi (2 kali)

اَنْتَ الْمُرْتَجٰى يَوْمَ الزِّحَــامْ , اِشْفَـــعْ لَنَا يَا يَا خَيْرَالْاَنَامْ

Antal murtaja yaumaz ziham, Isyfa'lana ya ya khoirul anam (2 kali)

اِشْفَعْ لَنَا لَنَا لَنَا يَا حَبِيْبَنَا

Isyfa'lana lana lana ya habibana (2 kali)

لَكَ الشَّفَا عَةْ يَا رَسِوْلَ الله , يَا يَا نَبِى يَا نَبِى

Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya ya nabi

يَارَسُــــوْلَ الله يَـايَـا نَبِى , لَكَ الشَّفَا عَةْ وَهٰذَا مَطْلَبِى

Ya Rasulullah ya ya nabi, Laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi (2 kali)