Hasil Akhir Arsenal vs Chelsea 0-2: The Blues Menang, Debut Romelu Lukaku Berbuah Manis

Hasil Akhir Arsenal vs Chelsea, Romelu Lukaku cetak gol di debutnya

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Hasil Akhir Arsenal vs Chelsea, The Blues berhasil akhiri catatan buruk di Derby London dengan kemenangan 2-0, Debut Romelu Lukaku Berakhir manis, Senin (23/8/2021).

Chelsea berhasil menaklukkan Arsenal dalam laga Derby London di Emirates Stadium.

Bermain di pekan kedua Liga Inggris, The Blues menggulung Arsenal dengan skor 2-0 tanpa balas.

Dua gol milik Chelsea dicetak oleh striker anyar Romelu Lukaku (15') dan lesakkan Reece James (35').

Sementara Arsenal yang berusaha mencari gol balasan tak kunjung mendapatkan hingga berakhirnya laga.

Debut Romelu Lukaku berbuah gol di laga Derby London Arsenal vs Chelsea, Minggu (22/8/2021). (AFP)

Hasil akhir Arsenal vs Chelsea 0-2, The Blues akhiri catatan buruk kala bertemu The Gunners.

Untuk diketahui, Chelsea kalah dua kali melawan Arsenal musim lalu.

Kemenangan melawan Arsenal ini menjadikan Chelsea memperbaiki rekor pertemuan antara kedua tim asal London ini.

Tambahan tiga angka penuh ini juga membuat Chelsea berada di posisi puncak klasemen Liga Inggris sementara bersama Liverpool.