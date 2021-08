Chord Lagu Pelangi Baruku - Dhyo Haw: Nampaknya Ku Mulai Takut Kehilangan Sosok Dirimu

URYA.CO.ID - Berikut chord atau kunci gitar Pelangi Baruku yang dinyanyikan oleh Dhyo Haw.

Lagu Pelangi Baruku - Dhyo Haw populer dengan lirik lagunya "Nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu.

Langsung saja, inilah kunci gitar Pelangi Baruku selengkapnya.

Am D

Kini bayangmu disini..

G Em

Menemani sepinya hari ku

Am D G

Yang sempat tak berwarna lagi..

Am D

kini kau bagai sang pelangi

G Em Am D G Em

yang mewarnai hari, dikala hujan reda kau tetap berdiri sendiri

Am D

Dan seiring waktu berganti

G Em

Menumpu bagai imajinasi

Am D G

Yang Terserap oleh hasrat ini..

Am D

Ketika langit gelap

G Em Am

kau beri cahaya disetiap

D G Em

sela sudut, hati ku yang buatku ..

Am D

tak mampu tuk bergerak,

G Em Am D G

terdiam ku sekejap melihat senyummu…

REFF :

Am D G Em

Dan Nampaknya ku mulai takut kehilangan sosok dirimu

Am D G Em

Disaat kumulai coba untuk bangkit.. kembali..

Am D G Em

Dan tak mudah bangun kepercayaan yang sempat

Am D G

Terbenam karna pernah dikecewakan