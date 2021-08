Bocoran Kegiatan Lord Adi setelah Gagal ke Grand Final MasterChef Indonesia 8, Tetap Bisa Ditonton

SURYA.CO.ID - Setelah keluar dari galeri MasterChef Indonesia season 8, Suhaidi Jamaan alias Lord Adi membocorkan kegiatan selanjutnya.

Ternyata, aktivitas Lord Adi masih akan tetap bisa ditonton para penggemar setianya, meskipun dia tak lagi tampil di layar kaca.

Kontestan MasterChef Indonesia asal Tanah Datar, Sumatera Barat ini akan aktif di channel youtube-nya.

Hal itu diungkapkan dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya, Senin (23/8/2021).

Lord Adi mengatakan, kegagalannya tak masuk Grand Final MasterChef Indonesia bukan lah akhir segalanya.

"Haloo gaes nampaknya berakhir lah perjuanganku di galeri

Anyway.. itu bukanlah hari terakhir dalam hidupku," katanya.

"Aku akan tetap berjuang dan akan membuat konten-konten yang lebih hebat lagi," kata petani cabai ini.

Lord Adi pun memperkenalkan channel youtube-nya.

"Are you ready for my content?