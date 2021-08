Chord dan Lirik Lagu Gagal Merangkai Hati - Maulana Wijaya dengan Kunci Dasar Am

SURYA.CO.ID - Berikut chord atau kunci gitar Gagal Merangkai Hati yang dinyanyikan oleh Maulana Wijaya.

Lagu Gagal Merangkai Hati - Maulana Wijaya dirilis pada 2020 silam dan banyak diminati penikmat musik.

Berikut kunci gitar Gagal Merangkai Hati - Maulana Wijaya selengkapnya.

Intro : Am Am G

Dm Am F E

Am

mengapa terlalu cepat

Am G

engkau akhiri cinta kita

G F

hati mulai sedang berbunga

G Am

musnah cinta tanpa sebab kerana

Int. Dm-Em-F-G-E Am

Am

air mata tetesi bumi

Am G

gagal ku denganmu merangkai hati

G F

hilang cinta dibakar api

G Am E

kerana kau tlah mengingkari janji

Reff :

Am

sedang sayang-sayangnya

Am G

diriku engkau tinggalkan

Dm

kau buat aku merana

G Am

sengsara dibuai dusta

Am

mengapa kau beri rasa

Am G

jika kau tak menjaganya

Dm

kini kau entah kemana

G Am

tiada rasa bersalah