Awal Musim Mangga, Lapak Pedagang mulai Menjamur di Kota Kediri

Lapak penjual buah mangga di Pasar Buah Banyakan, Kabupaten Kediri mulai ramai lagi, Minggu (22/8/2021)

SURYA.co.id | KEDIRI - Sejak seminggu terakhir mulai bermunculan pedagang buah mangga yang menggelar lapak di sekitar Pasar Buah Banyakan, Kabupaten Kediri.

Pada pertengahan Agustus ini mulai memasuki awal musim buah mangga. Diperkirakan puncak musim buah mangga bakal berlangsung September hingga Oktober 2021.

Munirah (54) salah satu pedagang menjelaskan hampir semua buah mangga ada di lapaknya. Hanya saja jumlah masih terbatas karena baru awal musim.

"Buah mangganya juga masih belum banyak karena baru awal panen," ungkap Munirah kepada tribunjatim, Minggu (22/8/2021).

Karena masih di awal musim harga buah mangga juga masih relatif mahal. Harga bakal menurun saat mulai puncak musim buah mangga dimana pasokan buah semakin banyak.

Pantauan surya.co.id harga buah mangga di Pasar Buah Banyakan mangga podang Rp 10 per kg, harga mangga manalagi, golek dan gadung Rp 15.000 per kg, mangga madu dan Rp 12.000 per kg.

"Mangganya masih belum banyak karena belum memasuki musim panennya. Sekarang baru mulai panen," jelasnya.

Selain itu panen buah mangga diperkirakan bakal berkurang banyak karena luas lahan buah mangga juga banyak berkurang.

Salah satu penyebabnya sebagian lahan kebun mangga telah beralih fungsi menjadi kawasan Bandara Kediri yang saat ini mulai dibangun.

"Berkurangnya sangat banyak terutama mangga podang dan gadung. Kebunnya untuk bandara," jelasnya.

Pembangunan Bandara Kediri membutuhkan luas lahan sebanyak 400 hektar yang tersebar di 4 desa dan 3 kecamatan.