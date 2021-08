Beda Ucapan Krisdayanti & Ashanty Untuk Aurel Hermansyah yang Hamil Lagi, Tak Sabar jadi Nenek

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Kabar bahagia datang dari Aurel Hermansyah yang diketahui hamil lagi setelah beberapa waktu lalu keguguran.

Usia kandungan Aurel rupanya sudah memasuki bulan ketiga.

Mengetahui Aurel hamil lagi, Krisdayanti dan Ashanty sama-sama memberikan ucapan kepada anak mereka.

Ashanty dan Krisdayanti bahkan sudah tak sabat untuk menjadi nenek dari anak Aurel dan Atta.

Berikut ucapan Krisdayanti dan Ashanty di media sosial untuk Aurel.

Ucapan Krisdayanti

Selain mengucapkan selamat kepada anak sulungnya, Krisdayanti juga mengunggah foto Aurel dan Atta Halilintar.

"Masya Allah Tabarakkallah. They’re now ready to announce how luckiest they’re going to be chosen as a parents"

Krisdayanti bersykur dengan berkah yang dilimpahkan kepada anak-anaknya. Ibunda Amora Lemos itu antusias segera menjadi oma.