Tiga Desa di Kabupaten Gresik Masuk 300 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021

SURYA.CO.ID, GRESIK – Tiga Desa di Kabupaten Gresik masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021.

Hal ini bisa meningkatkan pariwisata desa untuk melestarikan budaya dan meningkatkan ekonomi saat pandemic coviud-19.

“Alhamdulillah dalam kurasi best of the best, 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, Gresik lolos 3 Desa wisata, yaitu Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, dengan wisata Setigi, Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujungpangkah dan Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik dengan wisata kampung kreasi,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Agustin Haloman Sinaga melalui Seksi Pengembangan Pariwisata dan Data Kelola Destinasi M. Fither Kuntajaya, Jumat (20/8/2021).

Dari lomba tersebut, bagi yang belum masuk 300 besar, tetap mendapatkan apresiasi tinggi dari Kementeraian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Baca juga: Ini 30 Pemain Persik Kediri yang Didaftarkan Ikut Kompetisi Liga 1 2021

Selajutnya akan diseleksi 100 besar, kemudian 50 besar dan Grand Final 10 besar.

“Semoga menjadi awal kejayaan kepariwisataan Kabupaten Gresik. Dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta) akan selalu menjadi rumah komunikasi dan informasi perkembangan Desa Wisata di Indonesia,” kata Fither Kuntajaya.

BACA BERITA GRESIK LAINNYA